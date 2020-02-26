Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı
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Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ta asfalt şantiyesinde elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

26.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:43
Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

'ta asfalt şantiyesinde elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

Hacı Mustafa Mahallesi'ndeki bir asfalt şantiyesinde, henüz bilinmeyen nedenle elektrik trafosunda arıza meydana geldi. Bu sırada bölgede çalışma yapan işçi A.K. (46) akıma kapıldı.

Ağır yaralanan işçi, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı
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