Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı
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Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı

09.02.2021 21:30 | Son Güncelleme: 09.02.2021 21:43
Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde, elindeki demirin, enerji nakil hattı teline temas ettiği inşaat işçisi İsmail Kendir, akıma kapıldı.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde, elindeki demirin, enerji nakil hattı teline temas ettiği inşaat işçisi İsmail Kendir, akıma kapıldı. İtfaiye ekipleri tarafından sedyeye alınarak vinçle inşaattan indirilen işçi, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 16.00'da Altınkale Mahallesi 4248 Sokak'ta bulunan bir inşaatta yaşandı. İşçi İsmail Kendir, elindeki demirin enerji nakil hattı teline teması sonucu elektrik akımına kapıldı. Arkadaşlarının durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye ekipleri de işçiyi bulunduğu yerden indirmek için çalışma başlattı. Bir itfaiye görevlisi kendisini de bağladığı halatla itfaiye arazözünün merdivenlerine bağlanan sedyeyi inşaattan indirdi. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. İnşaat işçisinin ayaklarının altında elektrik akımından kaynaklandığı öne sürülen yaralar oluştu.


Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı
Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı
Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Veli KÖKEN

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