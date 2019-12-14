Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı
Haberler » 3. Sayfa » Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı - Haberler

Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı.

14.12.2019 11:47 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:52
Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı

'ın ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı.


Olay, ilçenin İstasyon Caddesinde bulunan bir apartman inşaatta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaatta çalışan Efekan K. (30), üst kata çektiği demir borunun yüksek gerilim hattına temas etmesi üzerine elektrik akımına kapıldı. İnşaatta çalışan diğer işçilerin vermesiyle olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından Efekan K. ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Efekan K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, tedavisinin devamı için Konya'ya sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlattı. - KARAMAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler