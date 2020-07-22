Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi ölümden döndü
Tokat'ta çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan bir işçi ambulansla Samsun'da bulunan hastaneye sevk edildi.
22.07.2020 19:44 | Son Güncelleme: 22.07.2020 19:56
Tokat'ta çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan bir işçi ambulansla Samsun'da bulunan hastaneye sevk edildi.
Olay, Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı inşaatta elindeki demirin elektrik teliyle temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan Ahmet B.(50) Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ahmet B. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi. Ahmet B. Samsun'daki hastanede tedavi altına alındı. - SAMSUN
Kaynak: İHA