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Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi öldü

Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Güncel
Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi öldü

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi Orhan Hançer (32), hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi Orhan Hançer (32), hayatını kaybetti.

Olay, Viranşehir ilçesine bağlı Malta Mahallesi'nde bu sabah saatlerinde meydana geldi. İnşaatta sıva ustası olarak çalışan Orhan Hançer, açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas edince akıma kapıldı. Ağır yaralanan Hançer, diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hançer, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


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