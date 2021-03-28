Elektrik akımına kapılan inek telef oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Elektrik akımına kapılan inek telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elektrik akımına kapılan inek telef oldu

Adıyaman'da, elektrik akımına kapılan bir inek telef oldu.

Adıyaman'da, elektrik akımına kapılan bir inek telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesi Çimen Küme Evlerinde civarında otlatılan Mustafa Aslancan'a ait inek, otlatıldığı esnada burada bulunan bir elektrik direğine temas etti. Elektrik direğindeki kaçaktan dolayı elektrik akımına kapılan inek burada telef oldu. İneği telef olan Aslancan, elektrik dağıtım şirketini arayarak durumu anlattı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler elektrik direğinde incelemelerde bulunarak çalışmalar yaptı. - ADIYAMAN

Elektrik akımına kapılan inek telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ömer Çelik Jülide Sarıeroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Demet Akalın Birkan Sokullu
Spor Erol Bulut Fatih Terim Caner Erkin Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Norveç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elektrik akımına kapılan inek telef oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 16:32:41. #1.14#
title