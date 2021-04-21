Elektrik akımına kapılan genç yaralandı
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Elektrik akımına kapılan genç yaralandı

Elektrik akımına kapılan genç yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, elektrik akımına kapılarak yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, elektrik akımına kapılarak yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Örenli Mahallesinde ahıra çekilen bir seyyar kablodaki açıklığı fark edemeyip kabloyla temas eden 17 yaşlarındaki Vedat B., isimli genç yaralandı. Yaralı Vedat B., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vedat B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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