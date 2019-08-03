-Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi önü

-Acil servis önünden detaylar Erzincan'da elektrik akımına kapılan genç öldü

Erzincan'da tavuk çiftliğindeki arızalı ampulü değiştirmek istediği sırada elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akyazı Mahallesi'nde amcasına ait tavuk çiftliğinde arızalanan ampulü değiştirmek isteyen Cihat Altay (21), elektrik akımına kapılarak ağır şekilde yaralandı.

Olayı gören çiftlik çalışanı durumu 112 Acil Servis ekipleri ile jandarmaya haber verdi.

Yaralanan Altay, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Altay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Atay'ın cesedi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırılırken jandarma ekipleri ise çiftlikte inceleme başlattı

Kaynak: AA