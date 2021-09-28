NUSAYBİN, MARDİN (İHA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde evde temizlik yaptığı sırada elektrik akımına kapılan genç kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı kırsal Sınırtepe Mahallesinde evde temizlik yaptığı sırada elektrik akımına kapılan Nur Aslan (32) ağır yaralandı. Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz kadın yapılan ilk müdahaleden sonra Mardin'e sevk edildi. Mardin'de yapılan tüm müdahaleye rağmen Nur Aslan hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan incelemelerin devam ettiği belirtildi. - MARDİN

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