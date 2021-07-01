Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde havuzdan çıkan çocuk elektrik akımına kapdı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde havuzdan çıkan çocuk elektrik akımına kapdı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Kuşadası'na bağlı Soğucak Mahallesi'nde bulunan müstakil bir villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki Poyraz Çetiner havuzda yüzdükten sonra evine gitmek istedi. Yerde bulunan yapay çimlerin arasındaki kabloyu fark etmeyerek basan Çetiner, elektrik kapımına kapıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından küçük çocuk baygın halde bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Poyraz Çetiner ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk, Hastanede yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinleşecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı