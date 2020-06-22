Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti
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Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Kilis'in Musabeyli ilçesinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti
22.06.2020 10:07 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:55

Kilis'in Musabeyli ilçesinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Musabeyli ilçesine bağlı Şenlikçe Köyünde damda oynarken elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki H.V. hayatını kaybetti. Kilis Devlet Hastanesine k-morguna kaldırılan H.V'nincenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi. H.V.'nin oynarken evin üzerinde bulunan yüksek gerilim hattına temas ettiği ileri sürüldü.

Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı. - KİLİS

Kaynak: İHA

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