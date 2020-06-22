Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti
Kilis'in Musabeyli ilçesinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
22.06.2020 10:07 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:55
Kilis'in Musabeyli ilçesinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Musabeyli ilçesine bağlı Şenlikçe Köyünde damda oynarken elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki H.V. hayatını kaybetti. Kilis Devlet Hastanesine k-morguna kaldırılan H.V'nincenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi. H.V.'nin oynarken evin üzerinde bulunan yüksek gerilim hattına temas ettiği ileri sürüldü.
Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı. - KİLİS
Kaynak: İHA