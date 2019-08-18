18.08.2019 13:42

Elektrik akımına kapılan adam hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çalıştığı çiftlikte elektrik akımına kapıldığı iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye talihsiz olay İslahiye ilçesi Zincirli Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre burada bir çiftlikte çalışan 37 yaşındaki yabancı uyruklu Mustafa B., ahırda elektrik akımına kapıldı. Mustafa B.'nin yerde hareketsiz şekilde yattığını gören çocukları durumu hemen çevredeki vatandaşlara ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri durumu ağır olan Mustafa B.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Mustafa B., Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Osmaniye'de defnedileceği belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA