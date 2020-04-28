Elektrik akımına kapılan 23 büyükbaş hayvan telef oldu
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Elektrik akımına kapılan 23 büyükbaş hayvan telef oldu

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde 23 büyükbaş hayvanı elektrik akımına kapılarak telef olan besici Hacer İlgün, kendisine yardım eli uzatılmasını istedi.

Elektrik akımına kapılan 23 büyükbaş hayvan telef oldu
28.04.2020 14:17 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:22

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde 23 büyükbaş hayvanı elektrik akımına kapılarak telef olan besici Hacer İlgün, kendisine yardım eli uzatılmasını istedi.

İlçeye bağlı Gülpınar beldesinde besicilik yapan Hacer İlgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, inekleri sağdıktan sonra eve gittiklerini ve iftar yaptıklarını söyledi.

Ahırda kamera olduğunu ve sürekli evden hayvanları izlediğini anlatan İlgün, şunları kaydetti:

"Gece saatlerinde baktım hayvanlar yatıyor. 5-10 dakika sonra elektrik kaçağı olmuş. Gece bir daha kalktım baktım hayvanların karnı şişmiş. Hayvanlar ölü gibi yatıyor. Eşime 'Hayvanlar ölü gibi yatıyor' diye söylendim. Hemen ahıra girdi, 23 büyükbaş hayvan ölmüş. Bağlı olmayanlar kalmış, Allah'a şükürler olsun. Ağladık ama elden bir şey gelmedi. Bizim her şeyimiz bu hayvanlardı. Bütün emeklerimiz gitti. Devlet büyüklerimizden bize el uzatmasını istiyorum."

"Devletimiz herkesin yardımına koşuyor"

İlgün, eşinin başka bir işte çalışmadığını, tek geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu belirtti.

Çocuklarına bakabilmek için kardeşinin bu hayvanları alarak kendilerine verdiğini anlatan İlgün, şöyle devam etti:

"Hayvanların sütünü satarak çocuklarımı okutuyordum, evi geçindiriyorduk. Şimdi geçim kaynağımız, hayvanlarımız gitti. 4 çocuğumuz var. Bunlara nasıl bakacağım. Başka bir gelirimiz yok. Sadece bu hayvanlara bağlıydık. Çok üzüldüm, öldüklerini görünce. Hemen jandarmayı aradım. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden ekipler geldi. Tutanaklarını tuttular. Hayvanları ahırdan çıkardık gömdük. Devlet büyüklerimizden bana yardım etmelerini istiyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan bana ve çocuklarıma yardım etmesini istiyorum. 23 büyükbaş hayvanımız telef oldu, mağduruz. Devletimize sesleniyorum, bize el uzatsınlar. Devletimiz herkesin yardımına koşuyor, inşallah bize de bir el uzatır."

Öte yandan, hayvanların elektrik akımına kapılarak telef olması ahırın güvenlik kamerasına da yansıdı.

Elektrik akımına kapılan 23 büyükbaş hayvan telef oldu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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