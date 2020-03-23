Elektrik akımına kapılan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik akımına kapılan 2 yaşında çocuk öldü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik akımına kapılan 2 yaşında çocuk öldü.

Alınan bilgiye göre, Kaynakbaşı Mahallesi'ndeki evlerinde oyun oynadığı sırada su ısıtıcısına dokunan Yağmur Soyğan akıma kapıldı.

Ağır yaralanan Soyğan, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Soyğan'ın cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA