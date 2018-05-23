Elektrik Akımına Kapılan İşçinin Eşi, Ağıtlarıyla Yürekleri Dağladı
Adana'da elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren işçilerden İbrahim Demir'in eşi "İbrahim beni neden bırakıp gittin?" şeklindeki feryadıyla yürekleri dağladı.
ADANA'da bir fabrikanın çatı sistemini yapmak için iskele kuran 2 işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
GERİLİM HATTINI FARK ETMEDİLER
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çatı işleri yapan İbrahim Demir (34), İbrahim Biçer (36) ve Hasan Sabur, D-400 karayolundaki plastik fabrikasında sabah çatı yapım işine başladı. Bir süre demir iskele ile çatı işine devam eden işçiler fabrikanın üzerinden geçen yüksek gerilim hattını fark etmedi.
SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERDİLER AMA...
Demir iskeleyi yüksek gerilim hattının altına getiren işçiler, iskelenin hatta çarpması sonucu akıma kapıldı. Çevredeki işçiler kazayı görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Demir ve Biçer'in hayatını kaybettiğini, Sabur'un ise yaralandığını belirledi. Yapılan incelemenin ardından yaşamını yitiren İbrahim Biçer ve İbrahim Demir'in cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
İşçiler beraber çalıştıkları iki arkadaşının feci şekilde ölmesi nedeniyle şoka girdi. Bazı işçiler gözyaşlarına boğuldu. Ağlayan ve şoka giren işçileri arkadaşları teskin etmeye çalıştı. Bu arada yaralı Sabur ise hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis kazayla ilgili çalışma başlattı.
EŞİNİN AĞITLARI YÜREK DAĞLADI
Bir süre sonra ise Demir'in eşi Durdu, babası Cafer ve kız kardeşi Necla, fabrikada kaza olduğunu öğrenip olay yerine araba ile geldi. Ancak polis olay yerinde çalışma yaptığı için aile içeri alınmadı. Demir'in bir yakını demir kapının üzerinden atlayarak içeri girdi. Babası, eşi ve kız kardeşi ise demir kapı önünde gözyaşlarına boğuldu. Demir'in eşi Durdu'nun, "İbrahim beni bırakma" diye demire sarılarak ağıt yakması herkesin yüreğini dağladı. Kız kardeşi Necla Demir de bir süre sonra demir kapının üzerine çıkıp içeri girdi ancak işçiler ve polis onu da güçlükle dışarı çıkardı. Bir süre sonra aileye Demir'in akıma kapılarak hayatını kaybettiği söylendi. Demir'in eşi Durdu bunu duyunca sinir krizi geçirip demir kapıyı yumruklayarak, "İbrahim beni neden bırakıp gittin, neden tehlikeli işlerde onu çalıştırdınız" diye feryat etti. Kendini yere atan kadın gözyaşlarına boğuldu. İbrahim Demir'in 4 çocuğu olduğu, son çocuğunun 15 gün önce dünyaya geldiği öğrenildi. Polis gerekli incelemeyi yaptıktan sonra cenazeler adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
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GÜNDEM: Doların yükselişine bir eyyy amerika, ey merkez bankasıyla müdahale etmenizi bekliyoruz sayın cumhur başkanım halimiz harap refarandumda evet diyin bombalar patlamasın ekonomi düzelsin dediniz bizde saf saf o dönem sanki 14yıldır iktidarda başkası var gibi inanıp verdik ve sonrası ülke perişan. Şimdi de ekonomiyi düzeltecem diyosunuz 16 yıldır ülkeyi yöneten benmiyim IMF’ye borcumuz yok diye övünüyosunuzda IMF’ye borçlu olduğumuz dönemin 170katı borçluyuz ve o dönem PTT, TEKEL, PETROL OFİSİ, RAFİNERİ ve LİMANlarımız ŞEKER fabrikalarımız VARDI. Şimdi devletimizin bünyesinde sata bileceğiniz hiç birşeyi bırakmadınız eskilerin lafıdır hazıra dağ dayanmaz satıp satıp örtülü ödenekte harcadınız gelir getiren bir akar yokken batış kaçınılmazdır. Artık bende size TAMAM diyorum ülkenin selameti için devletin bekası için TAMAM sizde gerçekten bir nebze vatan ve millet sevgisi varsa TAMAM demelisiniz diye düşünüyorum...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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siz oy verin koyunlara olacagı bu işteCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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mekanı cennet olsun. iş güvenliği konusunda daha detaylı olunmalı ufacık ihmal . . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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İşçi çalıştırırken tüm riskleri göz önünde bulundurmaları gerekiyordu. Gerekli uyarılar yapılmamış önlemler alınmamış fakrika yönetiminden. İhmali olanın hukuk karşısında acilen hesap vermesi gerek. Allah Cocuklarına uzun güzel ömürler versin İnşallah. O Fabrika o cocukların olsun. Hiçbir şey candan önemli değil.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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halkbank açıklamış Dolar neden yükseliyor ? halkbank önceki müdürü kutuyla dolarla basılmıştı, ondan olabilir mi ?. . ben size en doğrusunu söyleyim, herşeyi bilmiyoruz ama bilmediğimiz şeyide konuşmuyoruz, yani ne dediğimizi biliyoruz. Öncelikle dolar bugüne kadar neden yükselmedi ? çünkü türkiyeye dış güçler 500 milyar dolar borç verdi, bu para piyasaya girdi ve dolar yükselemedi, şimdi borç vermiyorlar, vermeyecekler, ve dolar hiç durmadan yıllarca yükselecek. neyse şu olaya bak, çok üzüldüm.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır