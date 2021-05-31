Elektrik akımına kapılan 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
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Elektrik akımına kapılan 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Elektrik akımına kapılan 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da banyoda elektrik akımına kapılan 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Samsun'da banyoda elektrik akımına kapılan 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki M.G. evinin banyosunda elektrikli şofbenden dolayı elektrik akımına kapıldı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. M.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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