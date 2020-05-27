Elektriğini kendi üreten, suyunu kendi çıkartan okul Sivas Bilim ve Sanat Merkezi, çatı kısmına kurulan 96 adet güneş paneliyle ihtiyacı olan tüm elektriği kendisi üretiyor, okul aynı zamanda açılan kuyudan elde edilen su ile tüm su tüketimini de karşılıyor.

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi, çatı kısmına kurulan 96 adet güneş paneliyle ihtiyacı olan tüm elektriği kendisi üretiyor, okul aynı zamanda açılan kuyudan elde edilen su ile tüm su tüketimini de karşılıyor.

Sivas'ta 25 Ekim 2019 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açılışını yaptığı Sivas Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), kendi elektriğini kendisi üretip tükettiği suyu da kendisi karışılıyor. Çatı kısmına kurulan 96 adet güneş enerjisi paneliyle saatlik 25 kilowatt'lık elektrik enerjisi elde eden okul, tükettiği elektriği karşıladığı gibi elektrik dağıtım şirketine sattığı elektrikle de aylık 3 Bin TL'lik gelir elde ediyor. Okulun inşaatı sırasında temel kısmından çıkan suyu da kullanan okul yönetimi, bahçe sulamasında şebeke suyu yerine kuyudan çıkan suyu kullanıyor. Bahçe kısmında böcek evleri ve kuşlara özel yemlikler bulunan okul, doğa dostu olmasıyla da dikkat çekiyor.

Okulun çatı kısmına kurulan 96 adet güneş paneliyle okulun elektrik ihtiyacının tamamının karşılandığını belirten BİLSEM müdürü Adem Uzun, "Arkamda görmüş olduğunuz binamızın açılışını 25 Ekim 2019 tarihinde Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un katılımıyla gerçekleştirmiştik. Binamız ekolojik okul olma özelliği taşıyor. Binamızın çatı kısmında 96 adet güneş enerjisi paneli bulunmakta. Bu panellerde saatlik 25 kilowatt elektrik enerjisi elde etmekteyiz. Buda aylık okulumuza yaklaşık 3 Bin TL'lik bir elektrik enerjisi katkısı sunmakta. Güneş enerji panellerinden merkezimizdeki aydınlatmadan tutun diğer elektrik giderlerimize kadar şuan tamamıyla karşılamakta" dedi.

Hayata geçirdikleri projeler ile okulu ekolojik bir okul haline getirmek istediklerini belirten BİLSEM müdürü Uzun, "Binamızın temeli atıldığında temelden su çıkmıştı. Temelden çıkan suyu şuan biz boşa kullanmıyoruz. Suyumuzun tahlilini yaptırdık, okulumuzun bahçe sulamalarında zeminden çıkan suyu kullanmaktayız. Böylece binanın bahçe kısmında da bu suyu kullanıma sunduk. Covid-19 günlerinde canlılara dikkat çekmek amacıyla bahçemize 10 tane kuşlar için yemlik ve suluk yaptık. Kuşlar şuan bu yemliklerden ve suluklardan faydalanıyorlar. Bunun dışında öğrencilerimiz evlerinde böcek evleri yapmışlardı. Bu böcek evlerini de çocuklarımız sokağa çıkmanın serbest olduğu 1 saatte merkezimize getirdiler ve bahçemize böcek evlerini yerleştirdiler. Bizim amacımız okulumuzu tam anlamıyla ekolojik bir okul haline getirmek. Okulumuzun bu hale gelmesinde, özellikle ilk temelinin atılmasında katkı sunan Milli Eğitim eski bakanımız İsmet Yılmaz'a teşekkürlerimi sunuyorum. Bizlere her zaman desteklerini sunan Sivas Valisi Salih Ayhan'ın destekleri bizim için çok önemli. Milli eğitim müdürümüze de destekleri için teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA