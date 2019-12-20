"Elektriği yenilenebilir kaynaklardan kullanmak isteyen tüketiciler için yeni bir tarife modeli...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in açıklamaları İSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Elektriği yenilenebilir kaynaklardan kullanmak isteyen tüketiciler için yeni bir tarife modeli çalışıyoruz"
20.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:52
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in açıklamaları İSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Elektriği yenilenebilir kaynaklardan kullanmak isteyen tüketiciler için yeni bir tarife modeli çalışıyoruz"
Kaynak: AA