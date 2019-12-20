"Elektriği yenilenebilir kaynaklardan kullanmak isteyen tüketiciler için yeni bir tarife modeli...
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"Elektriği yenilenebilir kaynaklardan kullanmak isteyen tüketiciler için yeni bir tarife modeli...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in açıklamaları İSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Elektriği yenilenebilir kaynaklardan kullanmak isteyen tüketiciler için yeni bir tarife modeli çalışıyoruz"

20.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:52

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in açıklamaları İSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Elektriği yenilenebilir kaynaklardan kullanmak isteyen tüketiciler için yeni bir tarife modeli çalışıyoruz"

Kaynak: AA

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: "Elektriği yenilenebilir kaynaklardan kullanmak isteyen tüketiciler için yeni bir tarife modeli...
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