Elektriği kesip bir gecede 12 akü çaldılar...Hırsızlar kamerada

Adana'da mahallelerin elektriğini kesip bir gecede 12 akü çalan hırsızlar polisin olay yerine pusu atması sonucu suçüstü yakalandı



ADANA - Adana'da mahallelerin elektriğini kesip bir gecede 12 akü çalan hırsızlar polisin olay yerine pusu atması sonucu suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olaylar Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde meydana geldi. İddiaya göre, elektriği kesik olan mahallelerde aynı günde 12 tır ve kamyonun aküsü çalındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaşanan hırsızlıkların ardından olay yerindeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Mağdurların ifadesinde alan polis, zanlıların kimliklerini kısa sürede tespit etti. Daha öncede akü hırsızlığından sabıkaları olan Ramazan E. ve Müslüm E,'nin bir otomobil ile mahalleleri gezip burada kamyon ve tırları belirledikten sonra mahallenin elektriğini kesip aküleri çaldığını tespit etti. Bu tespitin ardından polis zanlıların akü çalabileceği yaklaşık 10 noktaya pusu attı. Yapılan pusu da zanlıları polis Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesinde otomobil ile birlikte yakaladı. Zanlıların otomobilinde yapılan aramada da 2 çalıntı akü bulundu. Emniyete götürülen zanlılar sorgularında, suçlarını kabul etti.

Çaldıkları aküleri Ramazan B,'ye 50 ila 100 lira arasında sattıklarını söyleyen zanlılar adliyeye sevk edildi.