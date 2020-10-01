Elektriğe zam geldi mi? 2020 yılında elektriğe ne kadar zaman geldi?

Elektriğe zam mı geldi? Resmi Gazete'de yayımlana bilgiye göre, konut, sanayi ve ticarethanelerde tüketilen elektriğe zam geldi. Peki, elektriğe ne kadar zam geldi? Elektrik ne kadar oldu?