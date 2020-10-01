Elektriğe zam geldi mi? 2020 yılında elektriğe ne kadar zaman geldi?
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Elektriğe zam geldi mi? 2020 yılında elektriğe ne kadar zaman geldi?

01.10.2020 09:34 | Son Güncelleme: 01.10.2020 09:43
Elektriğe zam geldi mi? 2020 yılında elektriğe ne kadar zaman geldi?

Elektriğe zam mı geldi? Resmi Gazete'de yayımlana bilgiye göre, konut, sanayi ve ticarethanelerde tüketilen elektriğe zam geldi. Peki, elektriğe ne kadar zam geldi? Elektrik ne kadar oldu?

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu 30 eylül'de gerçekleştirdiği toplantı sonrası konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe zam geldi. Elektrik zammı ne zaman yansıyacak? Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda 29,0000 kr/kWh uygulanma kararı alındı. Elektriğe yüzde kaç zam geldi?

ELEKTRİĞE NE KADAR ZAM GELDİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre elektriğe yüzde 5.75 oranında zam geldi. Karar, ''Dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda 15,4894 kr/kWh uygulanmasına, dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda 29,0000 kr/kWh uygulanmasına karar verilmiştir." şeklinde açıklandı.

Gazete'de yer alan açıklama şöyle:

Elektriğe zam geldi mi? 2020 yılında elektriğe ne kadar zaman geldi?
Elektriğe zam geldi mi? 2020 yılında elektriğe ne kadar zaman geldi?
Elektriğe zam geldi mi? 2020 yılında elektriğe ne kadar zaman geldi?
Elektriğe zam geldi mi? 2020 yılında elektriğe ne kadar zaman geldi?

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