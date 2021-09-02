Elektriğe kapılan yabancı hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elektriğe kapılan yabancı hayatını kaybetti

Elektriğe kapılan yabancı hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'ta elektriğe kapılma sonucunda yüksekten düşen yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.

Uşak'ta elektriğe kapılma sonucunda yüksekten düşen yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre bir Uşak Organize Sanayi Bölgesinde iplik yükleme işlemi sırasında yabancı uyruklu Bayram Gezerov (27) bant demirini tutması sonucunda elektrik akımına kapıldı. Akımın etkisiyle şahıs yüksekten beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipler ve Jandarma sevk edildi. Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şahıs, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Sultan Alparslan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Şener Deniz Akkaya Haluk Levent
Spor Burak Elmas Burak Yılmaz Samet Aybaba Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Elektriğe kapılan yabancı hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 07:22:29. #1.16#

title