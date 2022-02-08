Elektriğe indirim yapılacak mı? Elektrik faturaları ucuzlayacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, katıldığı canlı yayında, artan elektrik faturalarıyla ilgili vatandaşa rahat nefes aldıracak sözler sarf etti. Kalın, "Çok yakında elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek. İyileştirmeler devam edecek. Cumhurbaşkanı'mız da gerekli talimatları veriyor. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi. Elektrik faturaları ucuzlayacak mı? Elektriğe indirim yapılacak mı?

ELEKTRİĞE İNDİRİM YAPILACAK MI?

Elektrik zamlarından sonra faturaların çok yüksek gelmesiyle ilgili konuşan İbrahim Kalın, vatandaşın şikayetinin farkında olduklarını vurgulayarak, "Çok yakında elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek. İyileştirmeler devam edecek. Cumhurbaşkanımız da gerekli talimatları veriyor. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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