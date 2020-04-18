Elektral, İzmir metrosuna maskematik üretti
Koronavirüs sebebi ile maske bulmakta zorluk yaşayan vatandaşların ihtiyacını karşılamak isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Metro istasyonuna Elektral A.Ş'nin ürettiği maskematikleri yerleştirdi.
18.04.2020 15:43 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:43
Koronavirüs sebebi ile maske bulmakta zorluk yaşayan vatandaşların ihtiyacını karşılamak isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Metro istasyonuna Elektral A.Ş'nin ürettiği maskematikleri yerleştirdi.
Kaynak: Dunya.com