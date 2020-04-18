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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Ekonomi

Elektral, İzmir metrosuna maskematik üretti

Koronavirüs sebebi ile maske bulmakta zorluk yaşayan vatandaşların ihtiyacını karşılamak isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Metro istasyonuna Elektral A.Ş'nin ürettiği maskematikleri yerleştirdi.

18.04.2020 15:43 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:43
Elektral, İzmir metrosuna maskematik üretti

Koronavirüs sebebi ile maske bulmakta zorluk yaşayan vatandaşların ihtiyacını karşılamak isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Metro istasyonuna Elektral A.Ş'nin ürettiği maskematikleri yerleştirdi.

Kaynak: Dunya.com

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