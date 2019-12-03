Elektra Elektronik 2020'de yeni pazarlara açılarak büyüyecek

03.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:32

Türkiye elektronik sanayisinin öncü markası Elektra Elektronik, "Atılım Yılı" ilan ettiği 2019'u bir önceki yıla göre yüzde 20 büyüyerek 37 milyon TL ciro ile kapattı.

2019'da fabrikasını büyütme kararı alıp kapasitesini iki katına çıkaran Elektra Elektronik, odağını yeni pazarlara çevirerek büyümeyi sürdürmeyi ve 2020 yılını 40 milyon TL ciro ile kapatmayı planlıyor. 6 farklı kıtada 60'a yakın ülkeye yerli ve milli trafo ve elektronik ürün ihracatı gerçekleştiren şirket, yeni yatırımıyla birlikte ihracat pazarlarına Amerika'yı da ekledi. 2020'de ihracat hacmini yüzde 10 artırarak toplam ihracat oranını yüzde 70'e çıkarmayı hedefleyen Elektra Elektronik, Güney Amerika, Asya Pasifik ve Kuzey Afrika ülkelerine de açılmayı hedefliyor. 2019'da Ar-Ge yatırımlarını artıran şirket, 2020'de Ar-Ge Merkezi kurulum sürecini de başlatmayı amaçlıyor. 2019 yılını değerlendirerek 2020 yılı hedeflerini aktaran Elektra Elektronik Genel Müdürü Emin Armağan Şakar; "Türkiye ve dünya ekonomileri açısından zor bir sene olan 2019'u şirketimiz için Atılım Yılı ilan ederek yaptığımız yatırımlar ve yeni pazar açılımları ile beklentilerin üzerinde bir yıl geçirdik. Almanya'daki şirketimiz ve Çin'deki satış ofisimizden sonra Mayıs ayında Amerika'da da satış ofisimizi açtık. Fabrikamızı büyüterek üretim kapasitemizi artırdık. Elektra Elektronik olarak pozitif bir tablo ile 2019 yılını kapatırken, 40. yılımızı kutlayacağımız 2020'de başarı grafiğimizi daha da yükselterek büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yaklaşık 40 yıl önce İstanbul Esenyurt'ta transformatör (trafo) üretmek amacıyla kurulan Türkiye elektronik sanayisinin öncü markası Elektra Elektronik, "Atılım Yılı" ilan ettiği 2019'da geçen yıla göre yüzde 20 büyüyerek 37 milyon TL ciro elde etti. 2020 yılında yeni yatırım ve ihracat planları doğrultusunda büyüme ivmesini artırmaya odaklanan Elektra Elektronik, yeni yılda 40 milyon TL ciro hedefliyor. 6 farklı kıtada 60'a yakın ülkeye yerli ve milli trafo ve elektronik ürün ihracatı gerçekleştiren şirket, 2020'de Güney Amerika, Asya Pasifik ve Kuzey Afrika ülkelerine açılıp ihracat hacmini yüzde 10 artırarak cirosu içindeki toplam ihracat oranını yüzde 70'e çıkarmayı planlıyor.

2010 yılından itibaren Ar-Ge'ye yaptığı yatırımlarla öne çıkan Elektra Elektronik, yeni yılda sanayi-üniversite işbirliği projeleri neticesinde "Elektra Elektronik Ar-Ge Merkezi" kurulum sürecini başlatmayı ve yatırımlarına hız kesmeden devam etmeyi amaçlıyor.

"PAZARDAKİ LİDER KONUMUMUZU SÜRDÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Elektra Elektronik olarak üretim kapasitesi, çalışan sayısı ve ihracat oranı açısından Türkiye'de alçak gerilim trafo ve reaktör sektörünün lider firması konumunda olduklarını ifade eden Elektra Elektronik Genel Müdürü Emin Armağan Şakar; 2019 yılında üretim kapasitesini artırmaya yönelik yaptıkları yatırımla yeni yılda üretim hacimlerini büyütmeyi hedeflediklerini belirterek şu açıklamalarda bulundu; "Türkiye ve dünya ekonomisindeki zorlu şartlar ve karamsar havaya rağmen şirketimiz için "Atılım Yılı" ilan ettiğimiz 2019'u çok verimli geçirdik. Almanya'daki şirketimiz ve Çin'deki satış ofisimizden sonra Mayıs ayında Amerika'da da satış ofisimizi açtık. Fabrikamızı büyüterek üretim kapasitemizi ikiye katladık. Bu sayede 40. yılımızı kutlayacağımız 2020'de üretim hacmimizi artırmayı, hızlı ve esnek üretimle ürün teslim sürelerini kısaltmayı ve pazardaki lider konumumuzu sürdürmeyi hedefliyoruz. Büyümenin etkisiyle üretim, satış ve Ar-Ge departmanlarımızda istihdamı artırmayı planlıyoruz."

Ciro içindeki ihracat oranını yüzde 70'e çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Şakar; "Türkiye'de kendi sektöründe Amerika'ya ihracatı mümkün kılan UL Belgesi'ne sahip sektöründe tek firmayız. Bugün 6 kıtada 60'a yakın ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 2019'da yeni yatırımımızla birlikte ihracat pazarlarımıza Amerika'yı da ekledik. 2020 yılı içinse Güney Amerika, Asya Pasifik ve Kuzey Afrika ülkelerini yakın markajımıza almış durumdayız. Hedefimiz ihracat yaptığımız ülke sayısını artırarak ihracat hacmimizi yüzde 10 oranında büyütmek. Ar-Ge yatırımlarımızın dönüşlerini de 2020'de alacağımıza inanıyor ve bu sayede pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"YENİ ÜRÜNÜMÜZÜN İLERİ SÜRÜMLERİ İÇİN AR-GE'YE DEVAM EDİYORUZ"

Sanayicilerin yüksek meblağlarda reaktif güç cezası ödemelerini önleyen ve işletmelerdeki elektronik cihazların ömrünü uzatan yeni nesil ürünleri aktif harmonik filtreyi yeni dönemde de ön plana çıkarmayı hedeflediklerini belirten Şakar; "Uzun Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirdiğimiz aktif harmonik filtre ürünümüzde, uzaktan izleme ve online bağlantı gibi detaylarda yazılımsal ve teknolojik geliştirmeler yapmayı planlıyoruz. Ayrıca ürünümüzün ileri sürümleri için de Ar-Ge çalışmalarımız devam edecek" dedi. Sanayicileri enerji kalitesinin önemi konusunda bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirdikleri seminerleri 2020'de artırmayı planladıklarını söyleyen Şakar, özellikle Anadolu illerinde mühendislere yönelik eğitim çalışmalarını hızlandıracaklarını ifade etti.

"DÜNYADA ELEKTRİK ELEKTRONİK SEKTÖRÜ HIZLA BÜYÜYOR"

Elektrik elektronik sektörünün 2019 yılını değerlendiren ve 2020 öngörülerini paylaşan Elektra Elektronik Genel Müdürü Emin Armağan Şakar; "Dünyada elektrik elektronik sektörü hızla büyüyen bir yapıya sahip. Yatırımlarını bu sektöre yönlendiren ülkelerin gelişmişlik düzeyinde artışlar da görülüyor. Türkiye'nin toplam ihracat oranının yüzde 7'sini oluşturan elektrik elektronik sektörü, özellikle son yıllarda hızla gelişmiş, rekabet gücü kazanmış ve ihracatını en hızlı artıran sektörler arasında yer almayı başarmış durumda. Yapılan Ar-Ge yatırımları ile Türk elektrik elektronik sektörünün bugün kendi tasarım ve teknolojilerini geliştirecek güce ulaştığını söyleyebiliriz. Sektörün gelişen teknolojilere uyum sağlayarak kendini sürekli geliştiriyor olması sektördeki parlak geleceğe dikkat çekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Bültenler