Elektik trafosu koydurmak için 1.5 yıldır mücadele veriyorlar
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Elektik trafosu koydurmak için 1.5 yıldır mücadele veriyorlar

30.09.2020 13:24 | Son Güncelleme: 30.09.2020 13:27
Elektik trafosu koydurmak için 1.5 yıldır mücadele veriyorlar

Karabük'te yapı kullanma ve iskanları alınmış binalarda oturan vatandaşlar, uzun süredir enerji firmasına baks elektrik kutusu koydurmak için mücadele ettiklerini, düşük voltaj sonucu bozulmadık elektronik eşyalarının kalmadığını söyledi.

Karabük'te yapı kullanma ve iskanları alınmış binalarda oturan vatandaşlar, uzun süredir enerji firmasına baks elektrik kutusu koydurmak için mücadele ettiklerini, düşük voltaj sonucu bozulmadık elektronik eşyalarının kalmadığını söyledi.

Yapı kullanma ve iskanları alınmış 8 binanın sakinleri, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Site sakinlerinden Zeki Akkaya, yapı kullanma ve iskan izinlerinin alındığı binalarda oturmaya başladıklarını ancak elektrik abonesi olmadıklarından inşaat elektriği kullandıklarından mağdur olduklarını söyledi. 1.5 yıldan bu yana elektrik voltaj düşüklüğü nedeniyle kat maliklerinin kombi, buzdolabı, televizyon gibi bir çok elektronik malzemelerinin bozularak arızalandığını kaydeden Akkaya, "Yaşlı insanlarımız ve hastalarımız olduğundan asansörler bile çalışmıyor. Mağduriyetimizin giderilmesi için site kat malikleri olarak 2019 yılında baks elektrik kutusu yeri gösterilen yere trafonun kurularak mağduriyetimizin giderilmesi için dilekçelerimizi vermiştik. Sonuç alamadık" dedi.

Site sakinlerinden İbrahim Karabilal ise, "Hanımlar gece gündüz çamaşır yıkayacağım diye saat bekliyorlar. Adeta nöbet tutuyorlar ve makine bir çalışıyor, duruyor, bozuluyor. Tamirciyi çağırıyoruz, 'elektrikten kaynaklı' deyip 75 -100 lira alıp gidiyor. Sanki bir köy yerindeymişiz gibi ama şehrin göbeğinde yaşıyoruz. Artık mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" diyerek sıkıntılarını dile getirdi.

Sürekli düşük voltaj nedeniyle bozulan eşyalarını tamir ettirmekten bıktıklarını söyleyen site sakinleri, korona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim alan çocuklarının da mağdur olduğunu kaydetti. - KARABÜK

Elektik trafosu koydurmak için 1.5 yıldır mücadele veriyorlar
Elektik trafosu koydurmak için 1.5 yıldır mücadele veriyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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