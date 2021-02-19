Electronik Arts, Codemasters'ı 1.2 milyar dolara satın aldı!
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Electronik Arts, Codemasters'ı 1.2 milyar dolara satın aldı!

19.02.2021 10:04 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:07
Electronik Arts, Codemasters'ı 1.2 milyar dolara satın aldı!

EA, paylaştığı açıklamada yarış oyunu üreticisi Codemasters'ı kendi alanına aldığını söyledi. EA bu gerçekleştirdiği proje kapsamında motor sporlarının en büyük oyunu diyebileceğimiz F1 serisininde olduğu bayağı bir oyun serilerini kendi bünyesine aldı.

EA, bu projenin sonrasında kendi alanında yeni yarış oyunları çıkarması olası gibi gözüküyor. EA'in Need For Speed oyununa et atıp atmaması oyunsevelerlerin çok merak ettiği konu olsa da bu konuda henüz bir açıklama gelmiş değil.

1986 yılında David Ve Richard Darling kardeşlerinin el birliği ile meydana getirilen proje artık Electronik Arts'ın kendi himayesinde olan bir proje oldu. EA, Codemasters'ı uçuk bir fiyata satın aldı ve açıklanan rakam ise tam 1.2 milyar dolar.

EA'in ilerleyen dönemlerde neler yapacağını oyuncular heyecanla beklerken, oyunseverlerin en büyük istekleri arasında yer alan Codemasters oyunlarının EA Play platformuna gelmesi ve bu süreçte XBox Game Pass'e eklenmesi konusunda beklentilerin olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda da henüz bi resmi açıklama gelmezken bu platformalara eklenmesi bekleniyor.

Bunun yanı sıra firma, F1 oyunlarına bu konuda aşikar demek mümkün. EA, 2000-2003 yıllarında oyunları kendi alanında almışve 6 farklı bir oyuna el atmıştı.

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