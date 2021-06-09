Electronic Arts yeni Battlefield oyununu duyurdu: Battlefield 2042
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Electronic Arts yeni Battlefield oyununu duyurdu: Battlefield 2042

Electronic Arts yeni Battlefield oyununu duyurdu: Battlefield 2042
Playerbros - Haberler | Gamegar

Oyun Steam'de 420, PlayStation mağazasında 500 TL'den ön siparişe açılmış durumda

Oyun dünyasının merakla beklediği serisinin yeni oyunu Battlefield 2042 resmi olarak duyuruldu. Battlefield 6 adıyla çıkması tahmin edilen oyun hakkında daha önceden sızan haberlerin doğru olduğu kanıtlandı ve yeni oyun Battlefield 2042 adıyla piyasaya sürüldü. Electronic Arts'ın bugün gerçekleştirdiği sunumda serinin devam oyunu hakkında detaylar paylaşıldı.

İlk gördüğümüz yeniliklerden birisi oyunda robotların da kullanılabilecek olması. Battlefield 2042 adıyla çıkacak oyunun konsepte uygun olması önem taşıyor. Bunun yanı sıra oyuncular wingsuit kullanarak yükseklerden daha hızlı bir şekilde inelebilecek.

Mekanlara da yenilik eklenmiş gibi duruyor. Bazı savaş sahnelerinin buzullarda geçtiğini görüyoruz. Gösterilen savaşların multiplayer modunda mı yoksa single player modunda mı olduğunu bilmiyoruz fakat yalnızca şehir savaşlarının olmayacağı bir oyun olacak.

Multiplayer modunda beklentiler bir hayli yükseldi. Devasa haritanın yanında bir de yokedici fırtınalar olacak. Toplam 128 oyuncunun mücadele edebileceği çoklu oyuncu modu hava, kara ve deniz araçlarının kullanımına da açık olacak gibi duruyor.

Bugün gerçekleştirilen etkinlikte oynanışa dair herhangi bir şey paylaşılmadı. 13 Haziran tarihinde 'gameplay trailer' adı altında yeni bir video paylaşılacak. Daha fazla detaya o zaman ulaşabileceğiz. Oyun PS4, PS5 ve PC'de ön siparişe açık durumda. Steam mağazında 420 TL'den satışa sunulan yeni Battlefield oyunu PlayStation Store'da 500 TL fiyat ile oyun dünyasına giriş yaptı.

Kaynak: Playerbros

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