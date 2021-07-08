Electronic Arts'ın Online Sohbetleri Başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Electronic Arts'ın Online Sohbetleri Başlıyor

Electronic Arts'ın Online Sohbetleri Başlıyor
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Electronic Arts'ın Temmuz ayı boyunca düzenleyeceği EA Play Live panelinden ilki bugün yayınlanıyor.

Electronic Arts'ın Temmuz ayı boyunca düzenleyeceği EA Play Live panelinden ilki bugün yayınlanıyor.

EA, yaz vitrini ile bu yıl işleri biraz farklılaştırmış durumda. 22 Temmuz'daki ana etkinlikten önce Electronic Arts, ilki bugün gerçekleşecek olan beş farklı konuyu kapsayan EA Play Live Spotlight adlı beş geliştirici liderliğindeki panele ev sahipliği .

FPS (Birinci Şahıs Nişancıların) oyunların geleceği bugünün yapılacak panelde tartışılacak ve Türkiye saati ile 20: 00'da canlı olarak Youtube üzerinden yayınlanacak. Etkinliğin konuşmacıları arasında Respawn Entertainment'ın kurucusu Vince Zampella ve DICE genel müdürü Oskar Gabrielson dikkat çekiyor. İkiliye ayrıca Ripple Effect Studios'un (DICE LA'nın yeni adı) GM'i Christian Grass ve Apex Legends oyun direktörü Chad Grenier de katılacak.

Henüz kesinleşmiş olmasa da, Battlefield 2042 ve Apex Legends ile ilgili iki oyunun bu ayın sonlarında EA Play Live'a ne getirdiğine dair bir bilgi de dahil olmak üzere sohbette bir çok konu hakkında konuşulacak. Şansımız yaver giderse, Battlefield 2042'nin Ripple Effect'te geliştirilmekte olan gizemli ikinci versiyonu hakkında da bir iki şey öğrenebiliriz.

Gösteriyi EA'nın YouTube kanalında veya aşağıda yer alan gömülü oynatıcı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Kaynak: Turkmmo

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şevval Sam Ebru Gündeş Burak Özçivit Levent Yüksel
Spor Salih Uçan Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Electronic Arts'ın Online Sohbetleri Başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 16:51:36. #1.15#

title