Electronic Arts'ın Online Sohbetleri Başlıyor

Electronic Arts'ın Temmuz ayı boyunca düzenleyeceği EA Play Live panelinden ilki bugün yayınlanıyor.

Electronic Arts'ın Temmuz ayı boyunca düzenleyeceği EA Play Live panelinden ilki bugün yayınlanıyor.

EA, yaz vitrini ile bu yıl işleri biraz farklılaştırmış durumda. 22 Temmuz'daki ana etkinlikten önce Electronic Arts, ilki bugün gerçekleşecek olan beş farklı konuyu kapsayan EA Play Live Spotlight adlı beş geliştirici liderliğindeki panele ev sahipliği .

FPS (Birinci Şahıs Nişancıların) oyunların geleceği bugünün yapılacak panelde tartışılacak ve Türkiye saati ile 20: 00'da canlı olarak Youtube üzerinden yayınlanacak. Etkinliğin konuşmacıları arasında Respawn Entertainment'ın kurucusu Vince Zampella ve DICE genel müdürü Oskar Gabrielson dikkat çekiyor. İkiliye ayrıca Ripple Effect Studios'un (DICE LA'nın yeni adı) GM'i Christian Grass ve Apex Legends oyun direktörü Chad Grenier de katılacak.

Henüz kesinleşmiş olmasa da, Battlefield 2042 ve Apex Legends ile ilgili iki oyunun bu ayın sonlarında EA Play Live'a ne getirdiğine dair bir bilgi de dahil olmak üzere sohbette bir çok konu hakkında konuşulacak. Şansımız yaver giderse, Battlefield 2042'nin Ripple Effect'te geliştirilmekte olan gizemli ikinci versiyonu hakkında da bir iki şey öğrenebiliriz.

Gösteriyi EA'nın YouTube kanalında veya aşağıda yer alan gömülü oynatıcı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Kaynak: Turkmmo