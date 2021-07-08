Electronic Arts, DICE LA'in isminin Ripple Effect olarak değiştirildiğini açıkladı
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Electronic Arts, DICE LA'in isminin Ripple Effect olarak değiştirildiğini açıkladı

Electronic Arts, DICE LA'in isminin Ripple Effect olarak değiştirildiğini açıkladı
Playerbros - Haberler | Gamegar

Battlefield 2042'nin ortak geliştiricilerinden DICE LA, yoluna Ripple Effect olarak devam edecek.

Christian Grass'ın liderliğini yaptığı Electronic Arts'a bağlı DICE Los Angeles, artık yoluna Ripple Effect adıyla devam edecek. Ripple Effect Studios halihazırdaBattlefield 2042'nin geliştirilmesi için DICE ile ortaklık sürdürüyor. Electronic Arts ayrıca stüdyonun henüz duyurulmamış yeni bir proje üzerinde çalıştığını da belirtti.

2013 yılından beri Battlefield oyunlarına çeşitli destekler sağlayan ve geliştirme sürecine ortaklık eden DICE LA'in yeni marka adı hakkında Ripple Effect Studios'un Genel Menajeri Christian Grass önemli açıklamalarda bulundu:

"En küçük fikir bile dünyayı değiştirebilecekken Ripple Effect için yenilik ve kalite her projede ön plandadır. Stüdyonun yeni adını tanımlayan karakteristik özellik budur. Geçtiğimiz sekiz yılda kendi kültürümüzü ve iş yapma şeklimizi inşa ettik. Geleceğe bakmak, ekibi genişletmek ve yeni kimliğimizi belirlemek için heyecanlıyız."

Respawn Entertainment'ın kurucusu Vince Zampella'nın açıklamaları ise şu şekilde:

"Stüdyonun harika bir geçmişi var ve yüksek kaliteli oyunların kalesi haline gelmeye hazırlanıyor. Los Angeles'da kurulacak yeni bir kampüs ve oluşturulacak uzaktan çalışma pozisyonları ile, şimdi bize katılmayı düşünmenin tam sırası."

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Kaynak: Playerbros

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