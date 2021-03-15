Electronic Arts Apex Legends'ı Nintendo Switch'e hediyelerle getirdi
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Electronic Arts Apex Legends'ı Nintendo Switch'e hediyelerle getirdi

15.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:23
Electronic Arts Apex Legends'ı Nintendo Switch'e hediyelerle getirdi

Apex Legends artık tüm platformlarda.

oyun direktörü Chad Grenier tarafından yapılan açıklamaya göre sezon 8 itibarıyla Apex Switch'te de oynanabilir hale geldi. Apex Legends'ı şimdiye kadarki en küçük ekrana taşımanın kolay olmadığını belirtden Chad, Switch platformuna özel akıllı optimizasyonlar getirdiklerini duyurdu. Switch'e gelen Apex Legends versiyonunun cross-play özelliği taşıyacağını ve oyunun diğer platformlardaki versiyonları ile aynı içeriğe sahip olacağını belirtti.

Ayrıca sezon 8′ başladıktan sonra çıkarmaları sebebiyle Switch oyuncularına 30 seviyelik ücretsiz Sezon 8 Savaş Bileti verilecek. İlk iki hafta boyunca da iki kat fazla xp kazanma şansları olacak.

Böylece Apex Legends PC, PS 4,PS 5, Xbox One, Xbox Series S-X ve Nintendo'ya da gelerek tüm platformlarda yer almayı başardı.

Electronic Arts'ın açıklamasına ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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