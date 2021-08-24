Son dakika: Elebaşı Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen hakim karşısına çıktı
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Son dakika: Elebaşı Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen hakim karşısına çıktı

Son dakika: Elebaşı Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen hakim karşısına çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen hakim karşısına çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen hakim karşısına çıktı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen Selahaddin Gülen'in yargılanmasına Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.

Daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Selahaddin Gülen, 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan çıkarıldığı Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Gülen, CMK tarafından kendisine atanan avukatı reddederek ailesi tarafından tutulacak avukat eşliğinde savunma yapacağını belirterek mahkeme başkanından süre istedi.

SELAHADDİN GÜLEN'İN ÜNİVERSİTE DÖNEMİNDEKİ ARKADAŞLARI TANIK OLARAK DİNLENDİ

Selahaddin Gülen'in Aksaray Üniversitesi'nde eğitim gördüğü dönemde ve sonrasında iletişim halinde olduğu tanıkların dinlenmesiyle devam eden duruşmada, Selahaddin Gülen'in üniversite döneminin bitmesinin ardından Ankara'da yaklaşık 4 ay kaldıktan sonra Kanada'ya gittiği ve kendisini elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni olduğunu gizlediği de ifade edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Cengiz A., Muhammet Y.A., Şuayip A., Muhammet S., Yunus K., Yusuf T., Ercan Ç., Cahit B., Yakup Y. ve Ali K. duruşmada Selahaddin Gülen'in üniversite döneminde içinde bulunduğu faaliyetleri ifade ettiler.

'KOD ADI OSMAN'

Selahaddin Gülen'in üniversite döneminde kendisini arkadaşlarına 'Osman' olarak tanıttığını belirten tanık Cengiz A., "Selahaddin bizim cemaat evlerine gelirdi ve bölge talebe mesulüydü. Benden GSM hattı almamı istedi ve ben de ona bir hat aldım. Sonrasında ben üniversite 2. sınıfa geçtiğimde o da mezun oldu" dedi. Hakkında hazırlanan iddianamede 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilen ve savunma yapmak için süre isteyen Selahaddin Gülen'in yargılanmasına 18 Kasım tarihinde devam edilecek.

(Engin Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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