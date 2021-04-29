İstanbul'da ele geçirilen plastik patlayıcılar emniyette sergilendi

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda ele geçirilen 5 kilogram ağırlığında 6 plastik patlayıcı emniyette sergilendi.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda ele geçirilen 5 kilogram ağırlığında 6 plastik patlayıcı emniyette sergilendi.

Sigara kartonlarının içine yerleştirilen alüminyum kutudaki patlayıcıların 4'ünün cep telefonu ile uzaktan komutalı, 2'sinin ise zaman ayarlı olduğu öğrenildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, gece saatlerinde düzenlediği operasyonda 1 şüpheli (Y.S) daha gözaltına alınırken zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada zanlıların polisten kaçmaya çalışmaları ve çantayı aracın altına atmaları güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

Bakan Soylu açıklamıştı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 28 Nisan'da otogar ve çevresinde Kovid-19 önlemleri denetimi sırasında şüphelenilen 2 kişinin kaçmaya çalışması üzerine kovalamaca sonucu R.A. ve İ.Z. yakalanmıştı

Şüphelilerden R.A'nın kaçmaya çalışırken elindeki çantayı yol kenarındaki aracın altına bırakması üzerine yapılan incelemede çanta içinde patlayıcı düzenek ele geçirilmişti.

Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, çantadan yaklaşık 5 kilogram ağırlığında patlamaya hazır 4'ü cep telefonuyla uzaktan komutalı, 2'si zaman ayarlı toplam 6 plastik patlayıcı madde ele geçirilmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda PKK'lıların bir aracın altına yerleştirdiği 5 kilo patlayıcının ele geçirildiğini, 2 kişinin yakalandığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış