Ele geçirilen patlayıcılar imha edildi Sivas'ta düğün salonlarında yapılan volkan gösterilerinde kullanılan malzemelerin kaçak üretildiği evde ele geçirilen patlayıcılar imha edildi.

Sivas'ta düğün salonlarında yapılan volkan gösterilerinde kullanılan malzemelerin kaçak üretildiği evde ele geçirilen patlayıcılar imha edildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dün ele geçirilen patlayıcı maddeleri kentteki bir araziye götürdü. Patlayıcılar, kamyondan polis ekiplerince dikkatlice araziye indirildi.

Özel kıyafetli bomba imha uzmanı, patlayıcıların imhası için uzaktan kumandalı özel düzenek hazırladı. Geniş güvenlik önlemi alınan alanda patlayıcılar kontrollü şekilde imha edildi.

Yiğitler Mahallesi'nde dün bir evin bahçesinde meydana gelen patlamanın ardından adrese giden polisler, kol, kaş ve saçlarında yanık oluşan H.E'yi (38) yaralı halde bulmuştu. Evde inceleme yapan ekipler, çok sayıda kullanıma hazır ve hazır hale getirilmeyi bekleyen patlayıcı madde ele geçirmişti. Evde bulunan R.K. (48) polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Yaralanan H.E'nin de tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Kaynak: AA