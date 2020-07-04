Ele geçirilen kimyasal patlayıcıyla büyükşehirleri hedef alacaklardı
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Ele geçirilen kimyasal patlayıcıyla büyükşehirleri hedef alacaklardı

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında ele geçirilen kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzeneklerinin saldırı amaçlı büyükşehirlere gönderilmeyi planlandığı belirlendi.

04.07.2020 22:22 | Son Güncelleme: 04.07.2020 22:44

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında ele geçirilen kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzeneklerinin saldırı amaçlı büyükşehirlere gönderilmeyi planlandığı belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gap-Rıha kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı operasyonun detayları ortaya çıktı.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda sığınak tespit edildi.

Sığınakta yapılan aramada poşet içerisine gizlenmiş 2 kilogram kimyasal patlayıcı, 2 ateşleme düzeneği anahtarı, elektronik devre kutusu, 7 elektrikli fünye, 2 şarjör, 60 mühimmat ve radyo ele geçirildi.

Delil niteliğinde olan malzemeler muhafaza altına alındı, sığınak ve diğer malzemeler kullanılamaz hale getirildi.

İstihbari çalışmalar neticesinde terör örgütünün son zamanlarda verdiği ağır kayıpların ardından kimyasal patlayıcıyı saldırı amaçlı büyükşehirlere göndermeyi planladığı öğrenildi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanmış kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi. Kahraman jandarmamıza teşekkür." ifadelerini kullanmıştı.

Ele geçirilen kimyasal patlayıcıyla büyükşehirleri hedef alacaklardı

Kaynak: AA

Manşet

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