Ele geçirilen bölglerde arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor - RASULAYN/TEL

15.10.2019 22:01

Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor. Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA