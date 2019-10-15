Ele geçirilen bölglerde arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor - RASULAYN/TEL

Ele geçirilen bölglerde arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor - RASULAYN/TEL

Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor.

15.10.2019 22:01
Ele geçirilen bölglerde arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor - RASULAYN/TEL

Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor. Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA
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