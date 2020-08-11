Ele geçirilen akıllı saatler veri kaybına zemin hazırlayabilir Hassas bilgilerin hackerlar tarafından ele geçirilmesini engellemek için kullanıcılara birtakım önerilerde bulunan BugBounter, şirketlere de sistemlerindeki kritik açıkları bulabilmeleri için platformu kullanmalarını tavsiye ediyor.

Akıllı telefonlarla eşleyerek kullanılan ve son birkaç yılda gittikçe popülerleşen akıllı saatler, büyük veri kayıplarına geçit verebiliyor.

Şirketlerin güvenlik açıklarını bulma ihtiyacını kitle kaynak kullanımıyla hızlı ve etkin bir şekilde gideren BugBounter, akıllı saat kullanıcılarını hacklenmeye karşı uyarıyor.

Mesajları anında görebilmek, aramaları kolayca cevaplayabilmek, hatırlatmaları bir kol hareketiyle inceleyebilmek gibi hayatımıza birçok kolaylık sunan akıllı saatler, başında akıllı takısı olan her cihaz gibi potansiyel güvenlik risklerine sahip.

2019'da yapılan birçok araştırma, ebeveynlerin çocuklarını takip edebilmek için satın aldığı saatlerde önemli açıklar keşfetti. Aynı yılın sonlarına doğru akıllı saatlerin bağlandığı bulut ortamlarında keşfedilen açıklar, milyonlarca hücresel bağlantı özelliğine sahip akıllı saati hedef alabilecek çok büyük bir tehlikeyi işaret etti.

Akıllı saatler, akıllı cihazlara Bluetooth üzerinden bağlanıyor. Bir kullanıcı, akıllı cihazını masada bıraksa dahi saati hep kolunda oluyor. Bluetooth bağlantılar da zafiyet riskini beraberinde getirdiği ve bankadan gelebilecek bir e-posta, sosyal medya mecrasından gelebilecek bir bildirim, yakınlardan gelebilecek bir SMS bilgisi Bluetooth üzerinden cihazlar arasında aktarıldığı için bu bilgilerin tamamı da risklerle karşı karşıya kalıyor.

Norveçli Tüketici Konseyi'nin (Norwegian Consumer Council) çocukların kullandığı saatler üzerinde yaptığı araştırma, söz konusu saatlerin her yönden ele geçirilebileceğini açığa çıkarttı. Olası sorunların arasında hackerların çocukları saatlerdeki mikrofonlar üzerinden dinleyebilmesi, bina içinde veya dışında olduğu bilgisini elde edebilmesi, arkadaşlarıyla veya tek başına oynadığını bilebilmesi gibi birçok senaryo yer alıyor.

Akıllı saatler üzerinden ele geçirilebilecek bilgiler arasında konumlar da yer alıyor. Çünkü akıllı saatler, kullanıcısının adımlarını ve fitness bilgilerini yakından takip edebiliyor. Kullanıcının konum bilgilerini ele geçirebilen bir hacker, o kişinin ne zaman evde veya iş yerinde olduğunu bilebilir ve bu bilgiyi daha fazla kayıp yaşatmak için kullanabilir. Saldırganlar, yaşlıların veya hastaların ilaç bilgileriyle oynayabilir. Ayrıca saatin koldaki hareketlerini izlemeyerek bilgisayarların şifrelerini veya PIN numaralarını bile öğrenilebilir.

Kaynak: Bültenler