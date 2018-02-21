Ele Başlığını Sevgili Çiftin Yaptığı Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon Kamerada

Haber: İhsan YALÇIN- İSTANBUL DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın 5 ilçede düzenlediği uyuşturucu baskınında 23 kişi gözaltına alındı. Şebekenin ele başlığını sevgili çiftin yaptığı belirtildi. Operasyon anı jandarma ekipleri tarafından görüntülendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 kişinin Silivri, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Büyükçekmece'de uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 ay süren teknik ve fiziki takipte şebekenin "torbacı" adı verilen sokak satıcılarıyla uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlendi.

Sokak satıcılarını tek tek gözaltına alan jandarma ekipleri şebeke ele başına ulaştı. Şebeke ele başlığını Silivri'de oturan K.P. ve sevgilisi D.Y. olduğunu belirleyen jandarma ikilinin, uyuşturucuları ilk olarak İ.U. isimli bir şahıstan temin ettiği, sonrasında aralarında çıkan bir uyuşmazlık sonucu uyuşturucuyu 'Kral Enişte" lakaplı M.U. liderliğindeki bir suç örgütünden temin ettiklerini saptadı. Yapılan tespitlerin ardından jandarma ekipleri, özel harekat timleri eşliğinde şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlarda açılmayan kapılan koç başlarıyla kırıldı. Baskında, çok sayıda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, çok sayıda cep telefonu ile uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan 3'ü kadın 23 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OPERASYON ANI KAMERADA

Uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyon jandarma ekipleri tarafından görüntülendi. Görüntülerde Jandarma özel harekat timleri bir binanın kapısını koç başıyla kırarak içeri giriyor. Bir eve baskın düzenleyen ekipler kapıyı açan kişiyi yere yatırarak gözaltına alıyor. Evlerde yapılan aramalar dedektör köpekleri de katılıyor.