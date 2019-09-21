Eldivenleri takıp kent merkezini temizlediler

21.09.2019 17:06

EDİRNELİ vatandaşlar, Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında ellerine geçirdikleri eldivenler ve poşetlerle kent merkezini temizledi.

Dünyanın en büyük sivil çevre temizlik hareketi olan 'Lets Do İt' (Haydi yapalım) projesinin Türkiye ayağı kapsamında Dünya Temizlik Günü'nde Edirneli çevreciler kent merkezini temizledi. 2008 yılından bu yana gerçekleştirilen ve 113 ülkede 16.5 milyon gönüllüsü bulunan 'Lets Do İt' temizlik hareketi kapsamında Edirne'nin en işlek caddesi Saraçlar'da bir araya gelen çevre dostları, vatandaşların bakışları arasında çöp toplayarak çevre bilincine dikkat çekti. Etkinliğe Edirne Belediyesi de destek verdi.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, 'Çöp Atılmaz, Toplanır' temasıyla, farkındalık yapmak için toplandıklarını söyledi. Tanrıkulu, "Edirne'nin daha temiz ve düzenli olması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda Edirne halkına bir farkındalık yaratmak, bir mesaj vermek için yani çöp atılmaz, toplanır demek için ve dünyamızı eğer korursak gelecek nesillere güzel bir dünya bırakacağımızı göstermek için zaten temiz olan şehrimizi daha da temiz hale getireceğiz. Buradaki esas verilmek istenen mesaj, insanların çöplerini atmama noktasında aslında toplaması gerektiği mesajıdır. Şehri temizlemek de şehri kirletmemek de hepimizin görevi. Yani önce haklarımız var ama sorumluluklarımızı yerine getireceğiz" dedi.

Trakya Üniversitesi öğrencisi, etkinlik organizatörü Aleyna Ardalı da etkinliği Edirne'de yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Ardalı, "2008 yılından beri projenin içinde yer almaya çalışıyoruz. Bu yıl Edirne'yi de projemize katmaktan dolayı mutluyuz. Çöp toplama kahramanları olarak yıl içinde de projemize devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA