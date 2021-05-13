Eldiveni öpüp bayram harçlıklarını sopanın üzerinden aldılar
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Eldiveni öpüp bayram harçlıklarını sopanın üzerinden aldılar

Eldiveni öpüp bayram harçlıklarını sopanın üzerinden aldılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Siirt'te bir aile, bayramda el öpme geleneğini yerine getirmek için ilginç bir yönteme imza attı.

Siirt'te bir aile, bayramda el öpme geleneğini yerine getirmek için ilginç bir yönteme imza attı. Plastik eldiveni şişirerek uzun bir sopaya bağlayan Sinan Çengel, yeğenlerine eldiveni öptürdükten sonra sopaya dizdiği paraları verdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların bulduğu ilginç yöntemler bu kadarına da pes dedirtiyor. Siirt'te Çengel ailesi bayram sabahı bir araya geldi. Sosyal mesafe kuralına uyan Sinan Çengel, yeğenlerine el öptürmek yerine uzun bir sopanın başına yerleştirdiği plastik eldiveni öptürdü. Çengel, eldiveni öpen yeğenlerinin sopaya dizilen parayı almalarını sağladı. Ailenin bu ilginç anları görenleri şaşırttı.

Korona virüs salgını sebebiyle böyle bir bayramlaşma tertip etmeyi düşündüğünü belirten Sinan Çengel, bu davranışın mantıklı olduğunu düşündüğünü ifade ederek, tüm İslam aleminin bayramını kutladı. - SİİRT

Eldiveni öpüp bayram harçlıklarını sopanın üzerinden aldılar
Eldiveni öpüp bayram harçlıklarını sopanın üzerinden aldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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