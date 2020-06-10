Eldiven, Maske ve Kıyafetler Nasıl Çıkarılmalı? Kolay Dezenfeksiyon Yöntemleri
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Eldiven, Maske ve Kıyafetler Nasıl Çıkarılmalı? Kolay Dezenfeksiyon Yöntemleri

Yeni normal hayatta maske kıyafetimizin bir parçası oldu. Maske ve eldiven takmayı alışkanlık haline getirdik, hijyene her zamankinden fazla önem vermeye başladık.

Eldiven, Maske ve Kıyafetler Nasıl Çıkarılmalı? Kolay Dezenfeksiyon Yöntemleri
10.06.2020 13:49 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:52

Yeni normal hayatta maske kıyafetimizin bir parçası oldu. Maske ve eldiven takmayı alışkanlık haline getirdik, hijyene her zamankinden fazla önem vermeye başladık. Peki, gün sonunda eldiven, maske ve elbiseleri doğru şekilde nasıl çıkaracağınızı, nasıl yıkamanız gerektiğini biliyor musunuz? Bu konuda sizler için uygulanması kolay yöntemleri derledik.

Virüsler bazı yüzeylerde uzun süre boyunca yaşayabiliyor. Eldiven ve maskelerin yanı sıra elbiselerin yüzeylerinde de olabiliyorlar. Bu nedenle hijyen açısından eldiven ve maskenin doğru şekilde çıkarılması, kıyafetlerin de uygun şekilde çıkarılarak yıkanması önemli. Kişisel temizlik, hayatınızda her zamankinden daha önemli bir hal almışken eldiven, maske ve kıyafetlerinizin üzerinde uzun süre yaşadığını bildiğiniz virüslerden korunmak için uygulayabileceğiniz basit yöntemler mevcut. Sizin için eldiven, maske ve kıyafetleriniz doğru şekilde dezenfeksiyon edebileceğiniz bu yöntemleri bir araya getirdik.

Maske ve Eldivenleri Dışarıda Çıkarın

Eldiven ve maskenizi eve girdikten sonra değil içeriye girmeden çıkarın.

Eldivenlerinizi çıkarırken önce bir elinizle diğer elinizdeki eldiveni dıştan içe doğru sıyırın. Ardından sıyırdığınız eldiveni hala eldivenli olan elinizde tutup çıplak elinizi eldivenli elinizin içine sokun ve yine dıştan içe doğru sıyırın. Bu yöntemle birbirine geçirip virüsleri hapsettiğiniz eldiven yumağını en yakındaki çöpe atabilirsiniz.

Maskenizi çıkarırken de işe kulak lastiklerinden başlayın. Daha sonra dışa doğru katladığınız maskeyi hemen çöpe atarak virüsleri arkanızda bırakabilirsiniz.

Tabii ki, eldiven ve maskeleri çöpe attıktan sonra ellerinizi yıkayarak tedbiri elden bırakmayın.

Kıyafetlerinizi İzole Bir Ortamda Çıkarın

Eve girmeden ayakkabılarınızı çıkarıp kapı önündeki ayakkabılığa bıraktığınızdan emin olun. Bu sayede ayakkabının üzerindeki virüsler, sadece birkaç saat içinde sizin için bir tehdit olmaktan çıkacaktır.

Kıyafetlerinizi çamaşır odasında, kilerde ya da sırf izolasyon için ayırdığınız bir odada çıkarabilir, kişisel hijyen için yıkama aşamasına geçebilirsiniz. Çıkardığınız kıyafetlerinizi hemen yıkamayacaksanız mutlaka bir çamaşır sepetinde biriktirin.

Hemen yıkayacağınız kıyafetleri ise kıyafetlerinize zarar vermeyecek mümkün olan en sıcak derecede yıkayabilirsiniz. Unutmayın; ortalığa virüslerin saçılmasını istemiyorsanız kıyafetleri fazla sallamadan makineye atmalısınız.

Ayrıca evde hijyen sağlamak için kıyafetleri beklettiğiniz çamaşır sepetini de ara ara dezenfekte etmeyi sakın atlamayın.

Tabii ki, çamaşır odasında işiniz bittikten sonra doğru el yıkama tekniği ile ellerinizi temizleyip rahat bir nefes alabilirsiniz.

Kıyafetleri Derinlemesine Temizleyin

Sert yüzeylerin aksine kıyafetler birden çok katmandan oluştuğu için derinlemesine temizlik gerektiriyor. Bu yüzden her bir katmanın temizliğini sağlamak için Samsung'un Eco Bubble teknolojisine sahip çamaşır makinelerini tercih edebilirsiniz. Köpükle yıkama teknolojisi ile çamaşırlarınıza zarar vermeden ve deterjan kalıntısı bırakmadan temizleyen Samsung Eco Bubble kıyafetlerinizi köpürtürken siz de el yıkama kurallarına göre en az 20 saniye boyunca ellerinizi köpürtüp durulayabilirsiniz. Önleminizi alıyorken kıyafetlerinize yerleşmiş lekelerle de vedalaşmak istiyorsanız Steam buhar teknolojisini kullanabilirsiniz. Samsung Steam teknolojisine sahip çamaşır makineleri ile bakterilerin %99,9'unu yok edip kıyafetlerinizi alerjen maddelerden temizlenmesini sağlayabilirsiniz.

Dezenfeksiyon Yaparken Tasarruf Edin

Kıyafetlerinizi sık sık yıkıyorsanız sudan tasarruf etmeniz de yararınıza olacaktır. Ancak kişisel bakım için kıyafet temizliğinin şart olduğu bu dönemde hem sudan tasarruf edip hem de temizliği sağlamak zor görünebilir. Tam da bu noktada Samsung Air Wash teknolojilerini kullanan çamaşır makineleri hava ile temizleme teknolojisiyle size yardımcı olacak. Air Wash ile su, deterjan ve kimyasal kullanmadan kıyafetlerinizi dezenfekte edebilirsiniz. Ayrıca gücünü ısıtılmış havadan alan Air Wash teknolojisi, giysilerinizi temizlerken kötü kokulardan da arındırır.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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