Eldiven kullanmak covid-19'un bulaşmasını engeller mi? Koronavirüs salgınında eldiven kullanılmalı mı?
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Eldiven kullanmak covid-19'un bulaşmasını engeller mi? Koronavirüs salgınında eldiven kullanılmalı mı?

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan bilgiye göre eldiven kullanımı bulaş riskini arttırıyor. Koronavirüse karşı eldiven kullanmak yanlış mı? Et ve et ürünleri ve diğer gıda ürünlerinin satışında yer alanların eldiven takması uygun görülüyor. İşte ayrıntılar...

Eldiven kullanmak covid-19'un bulaşmasını engeller mi? Koronavirüs salgınında eldiven kullanılmalı mı?
25.06.2020 16:05 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:09

Eldiven kullanımı koronavirüs salgınını arttırır mı? Vatandaşların, maskenin yanı sıra koronavirüse karşı eldiven kullanımı Sağlık Bakanlığı'nın gündemine geldi. Alkol içeren antiseptiklerin daha uygun olacağı belirtilerek, istisnalar dışında eldiven kullanımı önerilmiyor.

ELDİVEN KULLANMAK YANLIŞ MI?

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtildiği gibi, eldivenin doğru şekilde kullanılmamaıs halinde koronavirüsün bulaşma riski artıyor ve bundan ötürü çalışanların müşterilerden para ve fiş alırken eldiven kullanması doğru değil. Bunun yerine alkollü el antiseptikleri uygulanmalıdır.

Market/Süpermarket çalışanlarının eldiven kullanmaları, el temizliğini engellediğinden COVID-19 bulaşması riskini artırıyor. El hijyeni sağlanması için alkol içerikli el antiseptiklerinin ulaşılabilir noktalarda bulundurulması yeterlidir.

KİMLER ELDİVEN TAKMALI?

Et ve et ürünleri, paketlenmemiş gıda maddeleri satışında çalışan personel eldiven kullanmalıdır. Eldiven gıda dışındaki nesnelere değmemelidir. İş bitince eldiven çıkarılıp, el hijyeni sağlanmalıdır. Kullanılan eldiven çöp kovası/çöp torbasına atılmalı, yeni bir eldiven takılmalıdır.

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi için tıklayın...

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