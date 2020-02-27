Eldivan ilçesinden anlamlı yardım kampanyası

27.02.2020 13:47 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:47

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde öğrenciler deprem bölgesine gönderilmek üzere çeşitli yardımlarda bulundular.



Eldivan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 'çocuklar üşümesin' sloganıyla Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında yardım kampanyası başlatıldı. İlçede bulunan Eldivan Çok Programlı Anadolu Lise öğrencileri ailelerine atkı, bere, eldiven ördürerek kampanyaya destek verdi. Ayrıca kampanyaya ilçe esnafları ve hayırseverler tarafından da ısınma, barınma, giyim, kırtasiye malzemeleri noktasında yardımlar yapıldı. Yapılan kampanyayla ilgili açıklamada bulunan Eldivan Kaymakamı Emre Oğuztürk, "Devletimizin ilgili kurumları tarafından afet bölgelerindeki vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçları ivedilikle karşılandı. Başlatılan projenin bir yardım kampanyasından çok sosyal sorumluluk kampanyasına dönüştü. Kamusal farkındalığı artırma amacı gütmekte. Son dönemde birçok afet yaşayan toplumumuzun birlik ve beraberlik duygusuna her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Ülkemizde inşallah böyle bir afet bir daha yaşanmaz. Kampanyaya destek veren başta ilçemiz öğrencileri olmak üzere, tüm hayırsever vatandaşlarımıza ve esnafımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA