Elder'den Elektrik Faturalarında Usulsüzlük İddialarına İlişkin Açıklama

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Genel Sekreteri Uğur Yüksel, elektrik faturalarında usulsüzlük iddialarının eksik bilgi ve bazı yanlış anlamalardan kaynaklanmış olabileceğini belirterek, "Elektrik fatura ve fiyatları konusu elektrik dağıtım şirketlerinin sorumluluğunda olan bir konu değildir. Dağıtım şirketleri olarak biz elektrik satmıyor, dağıtıyoruz." ifadesini kullandı.

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, dağıtım şirketlerinin görevinin ev ve iş yerlerine elektriği ulaştırmak olduğunu bildirdi.

Dağıtım şirketleri olarak elektrik satmadıklarını vurgulayan Yüksel, "Her defasında altını çizdiğimiz bir konu var ki, son yapılan bazı haberlerden sonra bir kez daha vurgulamakta yarar görüyoruz. Elektrik fatura ve fiyatları konusu elektrik dağıtım şirketlerinin sorumluluğunda olan bir konu değildir. Dağıtım şirketleri olarak biz elektrik satmıyor, dağıtıyoruz. Hane ve iş yerlerindeki elektriğin satışını perakende şirketleri yapmaktadır. Belirlenen elektrik tarifeleri üzerinden perakende şirketleri elektriğin tüketicilere satışını gerçekleştirir ve fatura edilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksel, tüketicilerin kullandığı elektriğin bedelini perakende şirketine ödediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte dağıtım şirketlerinin rolü elektrik sayaçlarını okumak ve aylık tüketimleri perakende şirketlerine bildirmektir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapılan açıklamada da belirtildiği üzere, ocak ayı itibarıyla geçerli olacak tarifenin aralık ayı tüketimlerine yansıtılması yasal olarak mümkün değildir. Faturanın aralık ayındaki kısmı 2017 tarifelerinden, ocak ayındaki kısmı 2018 tarifelerinden hesaplanarak tüketiciye yansıtılmaktadır. Günlük hayatımızın vazgeçilmezi olan elektrikle ilgili böylesine önemli bir konunun iletişiminde tüm tarafların daha hassas davranacağına inanıyoruz."