Elden Ring Yeni Nesil Konsollarda Performans ve Kalite Modu Sunacak

GameStop'taki ürün sayfasına göre, Elden Ring PS5 ve Xbox Series X|S'te performans ve kalite modu içerecek.

FromSoftware'in merakla beklenen sıradaki oyunu Elden Ring için geçtiğimiz günlerde uzunca bir oynanış videosu yayınlanmıştı. Bunula birlikte oyun ön siparişe de açılmıştı. Perakende firması olan GameStop'ın internet sitesinde ön siparişe açılan Elden Ring Collector's Edition'ın ürün sayfasındaki açıklamaya göre, Elden Ring Playstation 5 ve Xbox Series X|S konsollarında Performans ve Kalite modu olmak üzere iki farklı teknik moda sahip olacak. Bu bağlamda, Performans Modu 60FPS (saniye başı kare) desteğini öncelikli hale getirirken, Kalite Modunda 4K çözünürlükte görseller bulunacak fakat FPS değeri Performans Moduna kıyasla daha düşük olacak.

Elden Ring Fiyatı Belli Oldu – Oynanış Videosu Yayınlandı

Birkaç gün önce gösterilen oynanış videosu ise oyunun PC versiyonu üzerinde kaydedilmişti ve 60FPS olarak çalışıyordu. Yeni nesil konsollardaki Performans Modunun buna benzer bir deneyim sunması bekleniyor. Bu video ile oyunun dünyası, bölüm tasarımları, dövüş sistemi ve boss savaşları gibi bilgilere ilk kez bu kadar detaylı bakma fırsatı sağlanmıştı.

Elden Ring, Hidetaka Miyazaki'nin yarattığı souls türünün en yeni oyunu. Oyunun hikayesinde Game of Thrones'un yaratıcısı George R. R. Martin de görev almıştı. Elden Ring, kısa bir ertelemenin ardından 25 Şubat 2022'de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC için çıkacak. Öte yandan, 12-15 Kasım tarihleri arasında oyun için teknik bir kapalı beta süreci düzenlenecek. Bu beta sürecine kayıt olanlar arasında davet edilenler ilk kez oyunu oynama şansı elde edecekler.

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