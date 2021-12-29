Elden Ring Yapımcısı Hidetaka Miyazaki Oyunu Oynamayı Düşünmüyor

Soulsborne yapımcısı Hidetaka Miyazaki son eseri olan Elden Ring için 'prensipleri' gereği herhangi bir oynama planı olmadığını belirtti.

Elden Ring Betası İçin 5 Karakter Sınıfı Paylaşıldı

Bu ay Edge'in en son sayısı olan 367. basım, 16 sayfalık detaylı bir Elden Ring makalesiyle öne çıkıyor. Yapımcı Hidetaka Miyazaki ile özel bir röportaj içeren bu makale oyunun yaratılışının ardındaki süreci, Dark Souls serisi ile nasıl karşılaştırıldığını, açık dünya tasarımındaki zorlukların detaylarına odaklanırken ayrıca Miyazaki'nin neden kendi oyunlarını oynamadığı sorusuna da cevap veriyor.

Edge'in 367. basımı 30 Aralık'a kadar çıkmayacak olsa da Issuu üzerinden (siteye erişim için VPN gerekebilir) kısa bir ön izlemeye ulaşabilirsiniz. Bu ön izlemede oyunla ilgili detaylar hakkında sorulan bazı sorulara ve Miyazaki'nin cevaplarına erişebilirsiniz. Bu sorulardan biri de Elden Ring'de neden yüzük takılamadığı, ki cevabı da şu şekilde:

Elden Ring için planlanan çıkış tarihi 25 Şubat 2022 olarak kalmaya devam ediyor.

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