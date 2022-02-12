Elden Ring sistem gereksinimleri! Elden Ring kaç GB?

Piyasaya sürülmeden önce birçok ödül toplayan Elden Ring, Fromsoftware'in geliştirdiği ve Bandai Namco'nun yayıncılığını üstlendiği yeni fantastik aksiyon rol yapma oyunudur.

2019 E3 fuarında duyurulan ve geliştirilmesi o zamandan bu yana devam eden aksiyon rol yapma oyunu Elden Ring, PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkış yapacak. Oyunun yönetmenliğini Dark Souls serisi, Bloodborne ve Sekiro: Shadows Die Twice gibi oyunlar ile tanınan Hidetaka Miyazaki üstlenmektedir.

Peki Elden Ring sistem gereksinimleri neler? Elden Ring kaç GB? Elden Ring ne zaman çıkacak? Elden Ring kaç TL? İşte detaylar…

Elden Ring Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD FX-6300

RAM: 8 GB

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 770 2GB veya AMD Radeon R9 280

Boş Disk Alanı: 150 GB

Ekran Kartı Belleği: 2048 MB

Elden Ring Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i7-4770K veya AMD Ryzen 5 1500X

RAM: 12 GB

İşletim Sistemi: Windows 10

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 6GB veya AMD Radeon RX 480 4GB

Boş Disk Alanı: 150 GB

Ekran Kartı Belleği: 3072 MB

Elden Ring Kaç GB?

Elden Ring'i oynayabilmeniz için minimum

Elden Ring Ne Zaman Çıkacak?

Elden Ring, 25 Şubat 2022 tarihinde tüm platformlarda erişime açılacak.

Elden Ring Kaç TL?

Geçtiğimiz aylarda 299 TL olarak duyurulan Elden Ring'e daha sonralarında zam gelmişti. Elden Ring'in şu anlık güncel fiyatı 499 TL'dir.