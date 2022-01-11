Elden Ring karakter oluşturma ekranı sızdırıldı. Oyuncular heyecanla beklenen oyunun sızdırılan karakter oluşturma arayüzünü çok sevdi.

FromSoftware imzalı açık dünya RPG oyunu Elden Ring, oyun dünyasının en çok beklediği yapımlar listesinde zirveye yerleşti. Dark Souls formülünü açık dünya elementleriyle birleştiren yapım, geçtiğimiz aylarda yapılan beta testlerinde büyük beğeni topladı. FromSoftware elinden çıkan Dark Souls ve Bloodborne gibi nefis yapımlardan sonra Elden Ring de benzer bir başarıyı yakalayacak gibi görünüyor. Bu bağlamda oyuna dair her bilgiyi kovalayan oyuncular, karakter oluşturma arayüzünün sızıntısını keşfetti ve internette yayımladı.

Daha önce yapılan beta testinde bu ekran oyunculara sunulmamış ve önceden hazırlanan karakterlerden birini seçmeleri istenmişti. Fakat sızdırılan ekranda oyunun henüz tamamlanmamış karakter yaratma ekranı gözler önüne seriliyor.

Görüntülerde oyuncuların oldukça detaylı bir arayüz karşımıza çıkıyor. Videoda henüz son haline erişmemiş karakter editöründe boş kısımlar da bulunuyor. Diğer yandan bu haliyle bile karakter oluşturma ekranı oyunculara diledikleri yüzü yaratma şansı verecek gibi görünüyor. Bununla birlikte duyu organlarının boyutlarını ayarlamak ve olağan boyutların üzerine çıkarmak da elimizde olacak. Bu bağlamda Dark Souls oyunları gibi canavar görünümlü karakterler oluşturabileceğiz.

Twitter'da yapılan bir paylaşımda önceki FromSoftware oyunlarında oluşturulan karakterler kıyaslandı. Paylaşılan görüntüde geliştirici firmanın her yapımda standartlarını yükselttiği görülüyor.

Steam'in En Çok Beklenen Oyunu Oldu

Steam üzerinde istek listelerine en çok eklenen yapım olan Elden Ring, oyun dünyasındaki heyecanı doruğa çıkardı. Dark Souls'un zorlayıcı dövüş sistemi ve keşfe dayalı formülü açık dünya ile harmanlayacak olan yapım beta testinde deneyim eden oyunculardan da geçer not aldı. Yüzlerce saatlik bir deneyim vadeden oyunda oyuncular Lands Between adındaki bir diyara yolculuk edecek.

Geliştirici koltuğunda FromSoftware'nin oturduğu ve direktörlüğünü HidetakaMiyazaki'nin yaptığı oyun 25 Şubat 2022 tarihinde çıkış yapacak. Steam üzerinde 499 TL'den satışa sunulan oyun PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve Microsoft Windows üzerinde deneyim edilebilecek.

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