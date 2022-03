Elden Ring'in yönetmeni herkesten özür diledi

Dark Souls serisinin ve Elden Ring'in yönetmeni Hidetaka Miyazaki, The New Yorker'a son on yıldaki oyun endüstrisi ve son oyunu Elden Ring hakkında konuştukları bir röportaj verdi.

Miyazaki'nin oyunları yaklaşık 30 milyon kadar sattı ve geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen Elden Ring yılın en çok beklenen oyunlarından biriydi. Miyazaki, "Oyunlarımda üstesinden gelinemeyecek kadar çok şey olduğunu düşünen herkesten özür diliyorum. Sadece zorlukların üstesinden gelmekten kaynaklanan sevinci mümkün olduğunca çok oyuncunun yaşamasını istiyorum." sözlerine yer verdi.

Video oyun geliştiricisi FromSoftware'in son oyunu Elden Ring'in bir deneyim olma potansiyeline dokunan Miyazaki, "insanların zaferin ulaşılabilir bir başarı olduğunu hissetmesini" istediğini açıkladı. Bunun yanı sıra ise FromSoftware'in başkanının oyunlarına anlam katan şeyin zorluk olduğunu ve şu anda bu zorluğu terk etmek istemediklerini açıklarken, "Bu bizim kimliğimiz" dedi.