Elden Ring'in yönetmeni, Demon's Souls Remake'i oynamadığını açıkladı

Hidetaka Miyazaki, Demon's Souls Remake'in piyasaya sürülmesiyle ilgili olarak, "Grafik oluşturma personelimizin bu baskıyı herkesten daha fazla hissettiğinden oldukça eminim." sözlerine yer verdi.

Miyazaki şöyle devam etti: "Grafiksel sadakat, birinci öncelik olarak ortaya koyduğumuz bir şey değil. Grafik tarafında istediğimiz şey oyunun sistemlerine ve gereksinimlerine bağlıdır ve gelişimin diğer unsurlarına kıyasla daha az öncelik alır. Bu yüzden bu her zaman grafik ekibime karşı biraz özür dilediğim bir alan çünkü son derece sıkı çalıştıklarını biliyorum."

Demon's Souls Remake, geliştirici Bluepoint Games tarafından ele alındı ve açıkça stüdyonun çabalarının çoğu, Sony'nin yeni konsolundaki güçlü donanımı göstermek için oyunun daha iyi görünmesini sağlamak için gitti. Elden Ring, birçok farklı platformda yer alacak yepyeni bir oyundur, bu nedenle grafiksel sadakatin bunun için yüksek bir öncelik olmayacağı mantıklıdır. Yine de, türünün en son iki oyunu olarak Elren Ring ve Demon's Souls Remake kesinlikle yan yana karşılaştırılacaktır.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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