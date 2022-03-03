Elden Ring'in beklenen satış rakamları paylaşıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elden Ring'in beklenen satış rakamları paylaşıldı

Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:
Elden Ring'in beklenen satış rakamları paylaşıldı

Bandai Namco'nun Elden Ring'i 25 Şubat'ta yayınlandı ve SteamSpy'a göre oyun Steam'de bir haftalık bir süreçte milyonlarca sattığını bildirdi. Elden Ring, lansmanından bu yana anlık 890 bin kullanıcıya ulaşarak da ayrı bir başarı elde etti.

Yalnızca Steam oyunlarının elde ettiği satışları tahmini olarak bildiren site SteamSpy, Steam profili açık kullanıcıları baz alarak bir oyunun ne kadar sattığını bildirmektedir. SteamSpy'a göre Elden Ring, bir haftada 5 milyon adet satış yaptı.

ELDEN RING STEAM'DE 5 MİLYON ADET SATIŞ YAPTI

FromSoftware'in geliştirdiği açık dünya souls-like oyunu Elden Ring'in 25 Şubat'tan bu yana tahmini olarak 5 ve 10 milyon adet arasında satış yaptığı bildiriliyor. Tabi ki bu satış rakamları Elden Ring hayranlarını şaşırtmıyor. Elden Ring'in sadece Steam oyuncularının minimum 5 milyon adet satış yaptığı açıklandı.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Elden Ring'in PC sürümü şu anda zor durumda olmasına rağmen, mod yapımcıları oyunu geliştirmek için çalışıyor. Geçtiğimiz hafta, ultra geniş monitörler için destek ekleyen ve oyunu durdurmanızı sağlayan modlar yayınlandı.

Bu mod sayesinde Elden Ring'i duraklatabilirsinizBu mod sayesinde Elden Ring'i duraklatabilirsiniz

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Elden Ring, Steam, Gamegar,, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title